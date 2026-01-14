Бастрыкин раскрыл получившего 270 млн рублей взятки бывшего российского губернатора

Экс-губернатор Рязанской области Любимов обвиняется в получении ₽270 млн взятки

Бывший губернатор Рязанской области и сенатор Николай Любимов обвиняется в получени взяток на общую сумму более 270 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

По словам председателя СК России, одна из полученных Любимовых взяток составила 252 миллиона рублей. Эти деньги предназначались за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Кроме того, им были получены и другие взятки. Так, 12 и восемь миллионов рублей бывший губернатор получил за содействие в заключении государственных контрактов на поставку медоборудования.

По данным агентства, в декабре 2024 года Любимов был арестован Басманным судом Москвы по делу о взятке в особо крупном размере.

