Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:12, 14 января 2026Силовые структуры

Бастрыкин раскрыл получившего 270 млн рублей взятки бывшего российского губернатора

Экс-губернатор Рязанской области Любимов обвиняется в получении ₽270 млн взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Бывший губернатор Рязанской области и сенатор Николай Любимов обвиняется в получени взяток на общую сумму более 270 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

По словам председателя СК России, одна из полученных Любимовых взяток составила 252 миллиона рублей. Эти деньги предназначались за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Кроме того, им были получены и другие взятки. Так, 12 и восемь миллионов рублей бывший губернатор получил за содействие в заключении государственных контрактов на поставку медоборудования.

По данным агентства, в декабре 2024 года Любимов был арестован Басманным судом Москвы по делу о взятке в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Измайловский суд Москвы отказался вернуть предметы живописи и старинные книги бывшему сенатору Борису Шпигелю, осужденному за дачу взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Ее подозревают в подкупе голосов. Какое наказание грозит экс-премьеру Украины?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Раскрыты детали массированного налета ВСУ на российские регионы

    Объявлено о масштабных последствиях ночного налета ВСУ на российский регион

    Лицо блогерши после удаления филлеров описали в сети фразой «собака съела пчелу»

    В США рассказали о насмешивших Россию Мерце и Макроне

    Бастрыкин раскрыл получившего 270 млн рублей взятки бывшего российского губернатора

    Озвучен приговор россиянину за поджог военного вертолета

    Губернатор Новосибирской области получил десятки штрафов на служебном Mercedes

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok