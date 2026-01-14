Раскрыты новые детали конфликта старшего сына Бекхэма с родителями

Page Six: Сын Бекхэма Бруклин находится под влиянием жены, модели Николы Пельтц

Журналисты Page Six раскрыли новые детали конфликта старшего сына бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма Бруклина с родителями. Соответствующий материал появился на сайте издания со ссылкой на анонимные источники.

Собеседник портала рассказал, что 26-летний наследник спортсмена находится под влиянием своей жены, американской модели Николы Пельтц. «Люди в замешательстве по поводу событий последнего месяца. Казалось, что все утихло, но решение отписаться от родителей и заблокировать их, похоже, снова поднимает этот вопрос. Что Никола пытается доказать?» — заявил он.

В то же время другой инсайдер отметил, что Бруклин готов на все, чтобы сделать жену счастливой. В разговоре с журналистами он упомянул ссору возлюбленной с его матерью Викторией Бекхэм, которая отказалась шить для нее свадебное платье. «Как бы Бруклин и Никола не считали, что Виктория сильно неправа, это капризное и недальновидное поведение, а также способ затянуть историю, которую нужно было давно замять. Бруклин готов на все, чтобы осчастливить Николу, но все выходит из-под контроля. Я не могу представить себе мир, в котором Бруклин не хотел бы снова увидеть своих родителей», — объяснил собеседник.

Что касается самих родителей Бруклина, то, по словам инсайдеров, они хотят восстановить отношения с сыном и его избранницей. «Они все еще надеются и верят, что смогут помириться», — заключили они.

Ранее сообщалось, что Бруклин Бекхэм установил жесткие правила общения с родителями, требуя контактировать исключительно через адвокатов.