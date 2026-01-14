Реклама

16:30, 14 января 2026

Раскрыты полезные эффекты 20-минутного дневного сна

Невролог Тая: Дневной сон восстанавливает умственную работоспособность
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Невролог Тьяго Тая заявил, что дневной сон длительностью всего 20-30 минут имеет множество полезных эффектов. Их он раскрыл в разговоре с изданием Metropoles.

Во-первых, утверждает Тая, короткий дневной сон восстанавливает умственную работоспособность. Когнитивные функции, конечно, не станут выше нормального уровня, но проблемы, спровоцированные усталостью, исчезнут, пояснил он.

Среди других преимуществ дневного сна специалист выделил восстановление внимания, скорости обработки информации, гибкости мышления и исполнительных функций, таких как самоконтроль и способность решать проблемы. При этом он подчеркнул, что если поспать днем более 20-30 минут, то эффект будет противоположным: человек проснется с чувством растерянности и усталости.

Ранее сомнолог Линдси Браунинг рассказала, как бороться с частыми ночными пробуждениями. Так, она посоветовала не лежать в постели, если не удается снова заснуть более 20 минут.

