Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:40, 14 января 2026Наука и техника

Развеян популярный миф о повышении риска диабета

Menopause: Тип и возраст наступления менопаузы не влияют на развитие диабета
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Возраст наступления менопаузы и ее тип — естественная или хирургическая — не связаны с самостоятельным повышением риска развития диабета. К такому выводу пришли авторы крупного когортного исследования, результаты которого опубликованы в журнале Menopause.

Специалисты проанализировали данные почти 147 тысяч женщин из базы UK Biobank за 14,5 года. За время наблюдений диабет был диагностирован примерно у 4,5 процента участниц. Хотя у женщин с более ранним наступлением менопаузы заболеваемость была немного выше, статистическая связь исчезала после учета других факторов — возраста, массы тела, образа жизни и сопутствующих заболеваний.

Ключевыми факторами риска оказались ожирение, курение, низкое потребление овощей, высокий уровень соли в рационе и прием препаратов для снижения холестерина. Именно они, а не гормональные изменения, объясняли повышенную частоту диабета в отдельных группах.

По словам специалистов The Menopause Society, результаты можно считать обнадеживающими: возраст менопаузы изменить нельзя, а вот факторы образа жизни и сердечно-сосудистые риски поддаются контролю. Это означает, что профилактика диабета у женщин после климакса должна быть сосредоточена прежде всего на питании, физической активности и отказе от вредных привычек.

Ранее ученые связали ряд пищевых консервантов с повышенным риском рака и диабета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США приостановят выдачу виз россиянам

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Цены на еще один драгоценный металл достигли максимума

    Нейросети помешали поймать беглых обезьян

    12-летний лыжник был заживо погребен под снежной лавиной в Европе и не выжил

    В России у школьницы начала отслаиваться кожа по всему телу после приема одного препарата

    Возмутившая россиян откровенными фото активистка ЛДПР ответила на критику

    В российском селе из-за влаги и помета рухнула крыша здания

    Турист отправился к замерзшему водопаду в Европе, упал и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok