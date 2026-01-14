Развеян популярный миф о повышении риска диабета

Menopause: Тип и возраст наступления менопаузы не влияют на развитие диабета

Возраст наступления менопаузы и ее тип — естественная или хирургическая — не связаны с самостоятельным повышением риска развития диабета. К такому выводу пришли авторы крупного когортного исследования, результаты которого опубликованы в журнале Menopause.

Специалисты проанализировали данные почти 147 тысяч женщин из базы UK Biobank за 14,5 года. За время наблюдений диабет был диагностирован примерно у 4,5 процента участниц. Хотя у женщин с более ранним наступлением менопаузы заболеваемость была немного выше, статистическая связь исчезала после учета других факторов — возраста, массы тела, образа жизни и сопутствующих заболеваний.

Ключевыми факторами риска оказались ожирение, курение, низкое потребление овощей, высокий уровень соли в рационе и прием препаратов для снижения холестерина. Именно они, а не гормональные изменения, объясняли повышенную частоту диабета в отдельных группах.

По словам специалистов The Menopause Society, результаты можно считать обнадеживающими: возраст менопаузы изменить нельзя, а вот факторы образа жизни и сердечно-сосудистые риски поддаются контролю. Это означает, что профилактика диабета у женщин после климакса должна быть сосредоточена прежде всего на питании, физической активности и отказе от вредных привычек.

Ранее ученые связали ряд пищевых консервантов с повышенным риском рака и диабета.