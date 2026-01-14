России не оказалось в числе главных торговых партнеров Китая

Россия не вошла в пятерку главных торговых партнеров Китая в 2025 году

По итогам 2025 года Россия не попала в пятерку ключевых торговых партнеров Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) азиатской страны.

Важнейшим торговым партнером Китая за отчетный период стала Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Товарооборот КНР с этим объединением за отчетный период увеличился на 7,4 процента и достиг отметки в 1,054 триллиона долларов. В топ-3 также попали Евросоюз (плюс 5,4 процента, до 828,1 миллиарда) и США (минус 18,7 процента, до 559,7 миллиарда).

В пятерке лидеров по размеру товарооборота с Китаем также оказались страны Латинской Америки (плюс 5,9 процента, до 549,04 миллиарда) и африканские государства (плюс 17,7 процента, до 348,05 миллиарда). Торговля же КНР с Россией за это время, напротив, сократилась на 6,9 процента год к году и упала до отметки в 228,1 миллиарда долларов.

Главными причинами заметного падения товарооборота России и Китая эксперты называют усиление санкционного давления со стороны западных стран, трудности с проведением двусторонних операций из-за отказа ряда банков КНР в обслуживании, снижение мировых цен на нефть, резкое падение импорта китайских автомобилей. На этом фоне, констатировал замглавы Минпромторга Алексей Груздев, сохранить столь же высокие темпы роста двусторонней торговли, как в 2023-2024 годах, в обозримом будущем вряд ли удастся.