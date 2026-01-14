Россиянам назвали худший месяц для поиска работы

Маркетолог Андреева: Самым трудным месяцем для поиска работы является январь

Самым трудным месяцем для поиска работы является январь. Худший месяц для трудоустройства назвала руководитель отдела маркетинга и PR компании «Адвирос» Мария Андреева, ее слова приводит газета «Известия».

По словам эксперта, первый месяц года один из самых плохих периодов, чтобы искать новое место работы, — из-за повышенной конкуренции и ужесточения требований со стороны компаний. С ноября прошлого года количество вакансий на рынке снизилось на треть (минус 30 процентов) год к году, а люди стали искать работу только чаще.

«Основной фокус бизнеса в начале года смещается с внешнего найма на внутреннюю оптимизацию, перераспределение задач и развитие собственных сотрудников через программы обучения и ротации», — пояснила Андреева.

Во многом на трудности с трудоустройством влияют корпоративные распорядки. Большинство организаций в начале года утверждают бюджеты и кадровые стратегии и переходят к поиску рабочих рук не раньше февраля. Ситуацию усугубляет поведенческий фактор: на рынок одновременно выходит большое количество работников, которые откладывали поиск нового места до окончания новогодних каникул.

Как рассказала ранее руководитель отдела внешних коммуникаций hh.ru Мария Бузунова, хорошее время для начала поиска новой работы — период с февраля по апрель. В этот период компании начинают реализовывать годовые планы и открывают новый набор сотрудников. Впрочем, полагает эксперт, открыть резюме можно и в январе, так как пока еще не все соискатели отошли от новогодних каникул, активность населения низкая, а значит, и уровень конкуренции ниже.