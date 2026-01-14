Россиянам разъяснили ситуацию с приостановкой выдачи виз США

«Осторожно, новости»: Приостановка выдачи виз США, скорее всего, временна

Россиянам разъяснили ситуацию с приостановкой выдачи иммиграционных виз США — она, скорее всего, временна. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на визовые агентства РФ.

Так, в агентстве Gofortravel заявили, что в случае, если россиянин получил американскую визу до 21 января, то он сможет ей воспользоваться для посещения США в период проведения Чемпионата мира по футболу 2026.

«Думаем, что эта краткосрочная остановка, которая продлится не больше месяца, а потом выдачу виз снова возобновят», — отметили в организации «Визаход». Также в агентстве сообщили, что процент отказа россиянам в американской визе вырос с 2019 года как минимум в три раза. Представитель компании допустил, что Госдеп США может ввести для туристов депозит на сумму от 5000 до 15 тысяч долларов (от 391 тысячи рублей до 1,1 миллиона рублей), который не станет препятствием для желающих поехать в страну.

14 января стало известно, что США приостанавливают оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию. Телеканал Fox News сообщил, что речь идет именно об иммиграционных визах.

