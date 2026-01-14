«Осторожно, новости»: США приостановят выдачу только иммиграционных виз

Стали известны подробности о приостановке США выдачи виз для россиян и граждан других 74 стран — она коснется только иммиграционных разрешений на въезд. На изменение в тексте статьи телеканала Fox News обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что публикация телеканала была отредактирована. Изначально в ней говорилось, что речь идет как о разрешении на въезд, так и о грин-картах. В настоящее время уточняется, что речь идет именно об иммиграционных визах.

14 января стало известно, что США приостанавливают оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию. В РФ спрогнозировали прекращение турпотока соотечественников в США

