Экономика
16:11, 14 января 2026Экономика

Россияне стали экономить на бытовой технике

«Известия»: В России резко вырос спрос на многофункциональную бытовую технику
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

За последнее время в России резко вырос спрос на многофункциональную бытовую технику. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков бренда Hyundai.

По итогам опроса выяснилось, что более половины (55 процентов) респондентов считают универсальные модели оптимальным вариантом экономии как места в квартире, так и денежных средств. Такого рода техника обходится дешевле, чем несколько моделей по отдельности, пояснили эксперты.

Более трети (35 процентов) опрошенных при выборе бытовой техники руководствуются соотношением цены и качества, что также свидетельствует об экономичном подходе граждан к таким покупкам. «Сегодня покупатели все чаще подходят к выбору техники рационально», — констатировал директор по продукту бренда Hyundai Александр Галкин.

Высокая инфляция и замедление темпов роста реальных доходов привели к экономии россиян не только на бытовой технике, но и на продуктах питания. Ранее к такому выводу пришли аналитики компании Points Lab. Экономическая неопределенность в стране, отметили эксперты, изменила потребительскую стратегию граждан. Последние все чаще стали выбирать товары не по бренду, а по стоимости и наличию продуктов в ассортименте магазина. Такая тактика в итоге привела к расцвету «магазинов для бедных», заключили исследователи.

