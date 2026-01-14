Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:45, 14 января 2026Россия

Россиянка рассказала о гибели дочери в роддоме Новокузнецка

«Постньюс»: Жительница Новокузнецка рассказала о гибели дочери в роддоме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В Новокузнецке пациентка роддома обвинила врачей в халатности, поскольку ее дочь родилась живой, но умерла через некоторое время. Об этом она рассказала изданию «Постньюс».

По словам россиянки Ксении, медики не оказали ее новорожденной дочери необходимую помощь. При этом ее беременность протекала без осложнений, а незадолго до предполагаемой даты родов женщина заметила кровянистые выделения и обратилась к врачам.

Ей провели КТГ и УЗИ, однако ни диагноза, ни прогнозов не последовало. Несмотря на это, женщину госпитализировали в роддом — но дальнейшие обследования так и не были проведены. Ксения неоднократно обращалась к медицинскому персоналу, выражая тревогу: ей казалось, что ребенок перестал шевелиться.

Ни один из врачей не отреагировал на ее слова. Она просила о срочном кесаревом сечении — и получила отказ. Лишь в родовом блоке, когда стало уже поздно, измерили сердцебиение плода, оно оказалось критически низким: около 90 ударов в минуту.

«Иди, мертвую родишь, и все нормально», — сказал ей врач, который вел беременность.

По словам Ксении, врач забрал младенца и прекратил всякую ему помощь, хотя женщина кричала и плакала, умоляя помочь дочери.

В период новогодних праздников 2026 года в роддоме ГКБ №1 в Новокузнецке умерли по меньшей мере девять новорожденных. Учреждение прекратило работу, в Кузбасс Минздравом России были направлены специалисты для проведения проверки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Трамп получил информацию о прекращении убийств в Иране

    Над российским регионом прогремело несколько взрывов

    Стало известно о разногласиях в ЕС о роли переговорщика по Украине

    Россиянин поставил на «Манчестер Сити» и выиграл 600 тысяч рублей

    К «двум собачьим упряжкам» в Гренландии на помощь приедут два норвежских военных

    Дмитриев запустил голосование об отставке премьера Британии

    Стало известно о подготовке Британией спецназовцев для захвата танкеров «теневого флота»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok