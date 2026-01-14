Россиянка рассказала о гибели дочери в роддоме Новокузнецка

«Постньюс»: Жительница Новокузнецка рассказала о гибели дочери в роддоме

В Новокузнецке пациентка роддома обвинила врачей в халатности, поскольку ее дочь родилась живой, но умерла через некоторое время. Об этом она рассказала изданию «Постньюс».

По словам россиянки Ксении, медики не оказали ее новорожденной дочери необходимую помощь. При этом ее беременность протекала без осложнений, а незадолго до предполагаемой даты родов женщина заметила кровянистые выделения и обратилась к врачам.

Ей провели КТГ и УЗИ, однако ни диагноза, ни прогнозов не последовало. Несмотря на это, женщину госпитализировали в роддом — но дальнейшие обследования так и не были проведены. Ксения неоднократно обращалась к медицинскому персоналу, выражая тревогу: ей казалось, что ребенок перестал шевелиться.

Ни один из врачей не отреагировал на ее слова. Она просила о срочном кесаревом сечении — и получила отказ. Лишь в родовом блоке, когда стало уже поздно, измерили сердцебиение плода, оно оказалось критически низким: около 90 ударов в минуту.

«Иди, мертвую родишь, и все нормально», — сказал ей врач, который вел беременность.

По словам Ксении, врач забрал младенца и прекратил всякую ему помощь, хотя женщина кричала и плакала, умоляя помочь дочери.

В период новогодних праздников 2026 года в роддоме ГКБ №1 в Новокузнецке умерли по меньшей мере девять новорожденных. Учреждение прекратило работу, в Кузбасс Минздравом России были направлены специалисты для проведения проверки.