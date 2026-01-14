Россиянку заперли в квартире и подожгли ей пятки ради донатов

Треш-стримеры заперли петербурженку в квартире и подожгли ей пятки ради донатов

Треш-стримеры заперли жительницу Санкт-Петербурга в квартире в Краснодарском крае и подожгли ей пятки ради донатов. Об этом сообщила семья россиянки, передает издание Baza в Telegram-канале.

Ролики с издевательствами увидела в Сети сестра девушки. На кадрах несчастную избивали, поджигали ей пятки и всячески унижали ради денежной похвалы от зрителей.

После увиденного родственники направились в Краснодар. В квартиру трэш-стримеров на улице Мурата Ахеджака освобождать девушку они пришли уже с сотрудниками полиции.

Россиянку нашли внутри помещения в крайне тяжелом состоянии. Она была дезориентирована, с нарушенной речью и под действием психотропных веществ. Члены ее семьи уверены, что несчастную накачивали наркотиками, чтобы та не оказывала сопротивления во время съемок.

Мать и сестра не смогли уговорить девушку покинуть квартиру. Оперативники не стали принимать мер, поскольку сочли, что петербурженка соглашается на пытки по доброй воле.

Ранее сообщалось, что в Петербурге блогер-подросток и его подруга для стрима забили до смерти школьницу.