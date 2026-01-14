Реклама

05:18, 14 января 2026

Российские военные создали боевые «Снежинки» из трофейных дронов

Екатерина Щербакова
Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Российские военные группировки войск «Север» создали из трофейных дронов беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Снежинка», грузоподъемность которого составит 20-30 килограммов. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным Омск.

«Это изделие предназначено для переноски больших грузов, то есть для обеспечения снабжения подразделений на передке», — отметил Омск.

Прототипом для «Снежинки», по словам бойца, послужили беспилотники, которые и ранее доставляли провизию и боекомплекты на передовую, но они были меньшего размера.

В завершении Омск добавил, что «Снежинка» стала особенно актуальной разработкой в связи с продвижением армии России на харьковском направлении, так как увеличилось логистическое плечо и очень важно усилить доставку с воздуха.

Ранее стало известно, что ВС России начали применять новую тактику наступательных действий в зоне спецоперации (СВО), которую прозвали «воздушным конвоем».

