Российские военные создали боевые «Снежинки» из трофейных дронов

РИА Новости: Российские военные из трофейных дронов создали БПЛА «Снежинка»

Российские военные группировки войск «Север» создали из трофейных дронов беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Снежинка», грузоподъемность которого составит 20-30 килограммов. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным Омск.

«Это изделие предназначено для переноски больших грузов, то есть для обеспечения снабжения подразделений на передке», — отметил Омск.

Прототипом для «Снежинки», по словам бойца, послужили беспилотники, которые и ранее доставляли провизию и боекомплекты на передовую, но они были меньшего размера.

В завершении Омск добавил, что «Снежинка» стала особенно актуальной разработкой в связи с продвижением армии России на харьковском направлении, так как увеличилось логистическое плечо и очень важно усилить доставку с воздуха.

Ранее стало известно, что ВС России начали применять новую тактику наступательных действий в зоне спецоперации (СВО), которую прозвали «воздушным конвоем».