Россия
03:42, 14 января 2026Россия

ВС России начали применять «воздушный конвой» для наступления в зоне СВО

ВС России применяют новую тактику «воздушного конвоя» при штурмах в зоне СВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВС России начали применять новую тактику наступательных действий в зоне спецоперации (СВО), которую прозвали «воздушным конвоем». Она состоит в том, что отряды пехоты, которые идут в атаку, прикрывают с воздуха два беспилотника, работающих в связке, подробности раскрыли источники «Известий» в Минобороны РФ.

В паре работают БПЛА-разведчик, который отвечает за вычисление ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), и дрон-перехватчик, который уничтожает обнаруженные БПЛА. Новая тактика уже подтвердила свою эффективность в бою.

Российские войска заинтересованы в выработке эффективных тактик прикрытия штурмовых групп, отметил в разговоре с изданием военный эксперт Юрий Лямин.

«Большое количество дронов действует с обеих сторон, что серьезно затрудняет ведение любых наступательных действий. Выдвигающиеся вперед штурмовые группы быстро обнаруживаются разведывательными беспилотниками, и по ним тут же начинают наносить удары», — пояснил специалист, добавив, что без прикрытия с неба крайне трудно провести результативную операцию. «Воздушный конвой» позволит сократить количество потерь в рядах штурмовиков, заключил он.

Ранее сообщалось, что российские дроны вооружили новой миной с «Искрой». Ее боевая часть типа ударное ядро обеспечивает пробитие более 80 миллиметров брони.

