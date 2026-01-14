Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:53, 14 января 2026Экономика

Российский рынок акций воспрял на новостях о переговорах

Российский рынок акций перешел к росту после новостей о визите Уиткоффа в Москву
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский рынок акций воспрял на фоне новостей о готовящемся визите представителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в этом месяце для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Посланники американского лидера планируют продолжить работу над продвижением мирного соглашения по Украине.

Рынок акций РФ отреагировал на эти сообщения ростом — в среду, 14 января, он умеренно снижался, однако после публикаций он развернулся вверх на позитиве. Индекс МосБиржи вырос на 0,5 процента к закрытию предыдущего дня и превысил отметку 2710 пунктов.

В инвестиционной стратегии банка ПСБ отметили, что российский фондовый рынок ожидает в 2026 году резкий рост. Этому будут способствовать активизация экономической активности, смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) и ослабление рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Названы увеличивающие на 45 процентов риск деменции факторы

    Российский подросток получил большой срок за госизмену

    Глава МИД Польши высказался о депортации украинцев фразой «будем скучать»

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Глава МИД Польши призвал президента повлиять на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok