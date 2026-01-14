Российский рынок акций воспрял на новостях о переговорах

Российский рынок акций перешел к росту после новостей о визите Уиткоффа в Москву

Российский рынок акций воспрял на фоне новостей о готовящемся визите представителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в этом месяце для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Посланники американского лидера планируют продолжить работу над продвижением мирного соглашения по Украине.

Рынок акций РФ отреагировал на эти сообщения ростом — в среду, 14 января, он умеренно снижался, однако после публикаций он развернулся вверх на позитиве. Индекс МосБиржи вырос на 0,5 процента к закрытию предыдущего дня и превысил отметку 2710 пунктов.

В инвестиционной стратегии банка ПСБ отметили, что российский фондовый рынок ожидает в 2026 году резкий рост. Этому будут способствовать активизация экономической активности, смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) и ослабление рубля.