Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:08, 14 января 2026Экономика

Рыночная капитализация серебра вышла на очередной рекорд

CMC: Рыночная капитализация серебра превысила 5 триллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Рыночная капитализация серебра достигла 5,067 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки CompaniesMarketCap (CMC) на 11:58 по московскому времени.

Таким образом, серебро разместилось на второй позиции. Первое место занимает золото, рыночная капитализация которого оценивается в 32,263 триллиона долларов.

Третье место (4,523 триллиона) удержала за собой самая дорогая компания мира Nvidia. Следом идут Alphabet и Apple (4,061 триллиона и 3,498 триллиона долларов соответственно). Microsoft заняла шестое место. Рыночная капитализация этого гиганта достигла 3,498 триллиона долларов.

13 января рыночная капитализация серебра составила 4,754 триллиона долларов. Тогда же стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года впервые в истории превысила отметку 88 долларов за тройскую унцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Названы увеличивающие на 45 процентов риск деменции факторы

    Российский подросток получил большой срок за госизмену

    Глава МИД Польши высказался о депортации украинцев фразой «будем скучать»

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Глава МИД Польши призвал президента повлиять на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok