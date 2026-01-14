Рыночная капитализация серебра вышла на очередной рекорд

CMC: Рыночная капитализация серебра превысила 5 триллионов долларов

Рыночная капитализация серебра достигла 5,067 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки CompaniesMarketCap (CMC) на 11:58 по московскому времени.

Таким образом, серебро разместилось на второй позиции. Первое место занимает золото, рыночная капитализация которого оценивается в 32,263 триллиона долларов.

Третье место (4,523 триллиона) удержала за собой самая дорогая компания мира Nvidia. Следом идут Alphabet и Apple (4,061 триллиона и 3,498 триллиона долларов соответственно). Microsoft заняла шестое место. Рыночная капитализация этого гиганта достигла 3,498 триллиона долларов.

13 января рыночная капитализация серебра составила 4,754 триллиона долларов. Тогда же стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года впервые в истории превысила отметку 88 долларов за тройскую унцию.