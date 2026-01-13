Мировые цены на серебро достигли максимума

Биржевая стоимость серебра впервые в истории превысила 88 долларов

В ходе торгов во вторник, 13 января, стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года впервые в истории превысила отметку 88 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex, являющейся подразделением Нью-Йоркской товарной биржи.

Ближе к 17:30 по московскому времени котировки драгоценного металла подскочили до 88,43 доллара. Столь высоких значений не фиксировалось на бирже за всю историю статистических наблюдений. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил порядка 3,92 процента.

Накануне, 12 января, рыночная капитализация серебра превысила стоимость американского технологического гиганта — компании Nvidia. По этому показателю драгметалл уступил лишь своему главному конкуренту — золоту.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин объяснял рекордное подорожание серебра перетоком физического драгметалла на американские торговые площадки (в том числе на биржу Comex) и сокращением запасов в других глобальных хабах. На ситуацию, пояснил эксперт, также повлияло смягчение риторики руководства Федеральной резервной системы США касательно дальнейших шагов по вопросу учетной ставки.