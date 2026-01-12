Драгоценный металл обогнал самую дорогую компанию по рыночной капитализации

CMC: Рыночная капитализация серебра превысила 4,8 триллиона долларов

Рыночная капитализация серебра превысила 4,754 триллиона долларов. Таковы данные портала CompaniesMarketCap (CMC).

Таким образом, по данному показателю этот драгоценный металл обошел самую дорогую компанию мира Nvidia, капитализация которой оценивается 4,51 триллиона долларов. Первое же место в соответствующем рейтинге занимает золото с суммой, превышающей 32 триллиона долларов.

Четвертое и пятое места заняли Alphabet (Google) и Apple — 3,956 триллиона и 3,796 триллиона долларов соответственно. Microsoft (3,563 триллиона) занял шестое место, а Amazon (2,652 триллиона) седьмое.

Ранее сообщалось об очередном рекорде, который установили биржевые цены на золото. Поданным площадки Comex, стоимость этого драгоценного металла поднялась до 4612,7 доллара. Кроме того, контракты на поставку серебра в марте 2025-го дорожали на максимуме до 84,5 доллара за унцию.

Эксперты полагают, что в 2026 году цены на золото будут зависеть от решений Федеральной резервной системы США и общей траектории развития мировой экономики.