Экономика
17:20, 12 января 2026Экономика

Шансы России выиграть на подорожании золота оценили

Аналитик Лоссан: Россия выиграет от роста цен на золото в 2026 году
Кирилл Луцюк

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

В 2026 году цены на золото будут зависеть от двух основных факторов. Об этом рассказал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. Его процитировали «Известия».

Во-первых, на динамику стоимости этого драгоценного металла будут влиять дальнейшие решения Федеральной резервной системы США. Во-вторых, скажется общая траектория развития мировой экономики.

По мнению аналитика, для Москвы рост котировок золота выгоден, так как Россия является одним из ведущих его производителей. Это означает, что подорожание этого драгоценного металла позитивно скажется на росте экспортной выручки и доходах компаний.

Лоссан напомнил, что в 2025 году повышение стоимости золота было вызвано усилением глобальной экономической и геополитической неопределенности. Это побудило инвесторов переориентироваться на защитные активы, ключевым из которых является золото.

Ранее сообщалось об очередном рекорде, который установили биржевые цены на золото. Его стоимость выросла до 4612,7 доллара. Позднее она опустилась до 4588,5. Кроме того, увеличилась стоимость серебра.

