Самого старого человека Саудовской Аравии не стало в 142 года

В Саудовской Аравии в 142 года умер самый старый житель страны

В Саудовской Аравии не стало Насара бин Радана Аль Рашида Аль Вадаи, которого считали самым старым жителем страны. Об этом сообщает Qatar Tribune.

Согласно данным журналистов, долгожитель родился еще в конце XIX века, был живым свидетелем объединения эмиратов в одно королевство. Причиной ухода Аль Вадаи из жизни стала продолжительная болезнь. Родственники утверждают, что ему было 142 года, и у него осталось 134 потомка.

Саудит пережил всех монархов династии Саудов, начиная с основателя государства короля Абдулазиза. На похороны Аль Вадаи в Дахране аль-Джануб собралось более семи тысяч человек. Мужчина, совершивший хадж более 40 раз, был трижды женат. Его третья супруга прожила с ним 30 лет и также перешагнула столетний рубеж.

Здоровье Аль Вадаи родственники объясняли строгой дисциплиной и традиционной диетой южного региона. После церемонии прощания он был похоронен на своей исторической родине, в Аль-Рашиде.

Хотя Аль Вадаи считался старейшим жителем Саудовской Аравии, официальных подтверждений его возраста нет. В настоящий момент титул старейшего мужчины планеты принадлежит бразильцу Жоао Мариньо Нето. В этом году ему исполнилось 113 лет. Старейшей женщиной из ныне живущих является британка Этель Катерхэм. 21 августа ей исполнилось 116 лет.

Абсолютный рекорд в плане продолжительности жизни — 122 года и 164 дня — принадлежит француженке Жанне Кальман. Однако существуют подозрения, что много лет этой женщиной притворялась ее дочь.