Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:34, 14 января 2026Из жизни

Самого старого человека Саудовской Аравии не стало в 142 года

В Саудовской Аравии в 142 года умер самый старый житель страны
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: TSViPhoto / Shutterstock / Fotodom

В Саудовской Аравии не стало Насара бин Радана Аль Рашида Аль Вадаи, которого считали самым старым жителем страны. Об этом сообщает Qatar Tribune.

Согласно данным журналистов, долгожитель родился еще в конце XIX века, был живым свидетелем объединения эмиратов в одно королевство. Причиной ухода Аль Вадаи из жизни стала продолжительная болезнь. Родственники утверждают, что ему было 142 года, и у него осталось 134 потомка.

Саудит пережил всех монархов династии Саудов, начиная с основателя государства короля Абдулазиза. На похороны Аль Вадаи в Дахране аль-Джануб собралось более семи тысяч человек. Мужчина, совершивший хадж более 40 раз, был трижды женат. Его третья супруга прожила с ним 30 лет и также перешагнула столетний рубеж.

Здоровье Аль Вадаи родственники объясняли строгой дисциплиной и традиционной диетой южного региона. После церемонии прощания он был похоронен на своей исторической родине, в Аль-Рашиде.

Материалы по теме:
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024

Хотя Аль Вадаи считался старейшим жителем Саудовской Аравии, официальных подтверждений его возраста нет. В настоящий момент титул старейшего мужчины планеты принадлежит бразильцу Жоао Мариньо Нето. В этом году ему исполнилось 113 лет. Старейшей женщиной из ныне живущих является британка Этель Катерхэм. 21 августа ей исполнилось 116 лет.

Абсолютный рекорд в плане продолжительности жизни — 122 года и 164 дня — принадлежит француженке Жанне Кальман. Однако существуют подозрения, что много лет этой женщиной притворялась ее дочь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    На Западе сочли сигналом удар российского «Орешника»

    Москвич придумал необычный способ занять парковочное место

    В России ужесточат контроль за снятием наличных

    В США оценили «одуванчики» российских танков

    ОПГ разработала схему вымогательств при помощи интернет-знакомств в российском регионе

    Строительный кран обрушился на поезд с туристами в Таиланде и попал на видео

    Телезвезда рассказала о предложении незнакомца провести ночь за миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok