17:33, 6 октября 2025Из жизни

Самый старый мужчина в мире отметил 113-летие

Признанный старейшим в мире мужчина Жоао Мариньо Нето отметил 113-летие
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Guinness World Records / people.com

Жителю Бразилии Жоао Мариньо Нето, признанному старейшим в мире мужчиной, исполнилось 113 лет. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Нето отметил свой день рождения в кругу семьи 5 октября. В честь праздника мужчины представители Книги рекордов Гиннесса вспомнили секрет его долголетия. Однажды Нето заявил, что залог долгой жизни — хорошие люди рядом.

Мужчина родился в бразильской семье фермеров в 1912 году. У него осталось шесть детей, 22 внука, 15 правнуков и три праправнука. Нето объявили самым старым мужчиной в мире, когда в ноябре 2024 года не стало британца Джона Тиннисвуда. Ему было 112 лет.

Старейшей женщиной из ныне живущих является британка Этель Катерхэм. 21 августа ей исполнилось 116 лет. По словам внучки Нето, он передал для нее поздравление.

Ранее сообщалось, что биологи провели комплексное исследование организма Марии Браньяс Мореры, которой не стало в 117-летнем возрасте, и узнали секреты долголетия. Причиной крепкого здоровья женщины оказались иммунитет, генетика и здоровый биом кишечника.

