Ученые узнали секреты долголетия 117-летней женщины после ее смерти

Секретом долголетия 117-летней женщины из Испании оказались иммунитет и генетика

Биологи провели комплексное исследование организма Марии Браньяс Мореры, которой не стало в 117-летнем возрасте, и узнали секреты долголетия. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Medicine.

Ученые выявили уникальные особенности организма, которые позволили испанской долгожительнице сохранять здоровье до последних дней. Анализ взятых у нее образцов показал, что ее биологический возраст был на 23 года меньше фактического. Причиной крепкого здоровья оказались иммунитет, генетика и здоровый биом кишечника. Морера придерживалась средиземноморской диеты, много общалась с другими людьми и каждый день старалась узнавать что-то новое.

«Изучите меня, учитесь на моем примере», — говорила Морера, согласно воспоминаниям главного автора исследования Манэля Эстеллера. После смерти женщины ученые обнаружили, что несмотря на сильно укороченные теломеры ее иммунная система оставалась чрезвычайно эффективной, а микробиом кишечника соответствовал показателям молодого человека.

Эпигенетические часы показали, что метилирование ДНК соответствовало возрасту 93-94 лет, хотя на момент взятия проб долгожительнице было 116 лет. Исследователи также отметили исключительную функцию митохондрий и чистые артерии без признаков атеросклероза. Морера пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании и COVID-19, который перенесла в легкой форме благодаря мощному иммунитету.

В исследовании данных Мореры приняли участие около 40 ученых из 20 институтов. Как отмечают авторы, хотя исследование охватывает лишь один случай, оно демонстрирует, что старение необязательно сопровождается болезнями.

