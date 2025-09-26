Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:09, 26 сентября 2025Из жизни

Ученые узнали секреты долголетия 117-летней женщины после ее смерти

Секретом долголетия 117-летней женщины из Испании оказались иммунитет и генетика
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Биологи провели комплексное исследование организма Марии Браньяс Мореры, которой не стало в 117-летнем возрасте, и узнали секреты долголетия. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Medicine.

Ученые выявили уникальные особенности организма, которые позволили испанской долгожительнице сохранять здоровье до последних дней. Анализ взятых у нее образцов показал, что ее биологический возраст был на 23 года меньше фактического. Причиной крепкого здоровья оказались иммунитет, генетика и здоровый биом кишечника. Морера придерживалась средиземноморской диеты, много общалась с другими людьми и каждый день старалась узнавать что-то новое.

«Изучите меня, учитесь на моем примере», — говорила Морера, согласно воспоминаниям главного автора исследования Манэля Эстеллера. После смерти женщины ученые обнаружили, что несмотря на сильно укороченные теломеры ее иммунная система оставалась чрезвычайно эффективной, а микробиом кишечника соответствовал показателям молодого человека.

Материалы по теме:
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?
Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?
20 августа 2024

Эпигенетические часы показали, что метилирование ДНК соответствовало возрасту 93-94 лет, хотя на момент взятия проб долгожительнице было 116 лет. Исследователи также отметили исключительную функцию митохондрий и чистые артерии без признаков атеросклероза. Морера пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании и COVID-19, который перенесла в легкой форме благодаря мощному иммунитету.

В исследовании данных Мореры приняли участие около 40 ученых из 20 институтов. Как отмечают авторы, хотя исследование охватывает лишь один случай, оно демонстрирует, что старение необязательно сопровождается болезнями.

Ранее сообщалось, что старейшая женщина Великобритании и мира Этель Кейтерхэм во время визита короля Карла III раскрыла ему правду о его популярности у женщин. «Все девушки были в него влюблены», — передала ее слова внучка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Подтверждено взятие Россией под контроль важного логистического хаба ВСУ

    Бывший замглавы администрации российского города оказался в руках правоохранителей

    Российская певица отправила ящик соленых огурцов Памеле Андерсон

    Названы цели массированного и групповых ударов ВС России в зоне СВО

    Мужчине пересадят сразу пять органов от одного донора

    «Русская община» отреагировала на переименование казачьей станицы в Чечне

    Эрдоган высказался об Украине после переговоров с Трампом

    Найден способ повернуть вспять возрастное ухудшение зрения

    Российская супермодель в бюстгальтере продефилировала на Неделе моды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости