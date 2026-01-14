Селин Дион показала, что носит в сумке корм для собак и бейдж со своим именем

Канадская певица Селин Дион показала содержимое сумки со словами «нужна немалая смелость». Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, в первую очередь 57-летняя исполнительница достала из сумки веер, пакет с сухим кормом для собак и мятные конфеты. Затем она извлекла очищающий спрей и крем для рук. «Это один из моих любимых ароматов — Byredo Blanche», — подчеркнула знаменитость.

Кроме того, оказалось, что внутри аксессуара также лежали микрофон, светло-розовый блеск для губ и бейдж, на котором указано ее имя. «Нужна немалая смелость, чтобы носить с собой свой бейдж. Потому что, когда я что-то где-то покупаю, люди постоянно спрашивают меня: "Это действительно вы?"» — с иронией объяснила знаменитость.

В июле прошлого года Селин Дион опубликовала в соцсетях фото в купальнике.