Порноактриса Бонни Блю предложила снять стресс футболистам «Манчестер Юнайтед»

Скандальная британская порнозвезда Бонни Блю предложила снять стресс футболистам «Манчестер Юнайтед». Ее слова приводит Daily Star.

Блю анонсировала 24-часовой порномарофон, в ходе которого она планирует заняться сексом с максимальным количеством мужчин, и предложила присоединиться к мероприятию футболиста МЮ Бруну Фернандеша. «Честно говоря, он может привести с собой и своих товарищей. "Манчестер Юнайтед" играет ужасно, и, похоже, команде не помешает снять стресс», — заявила она.

Ранее хакеры взломали аккаунт Фернандеша в соцсети X. Они обратились к Блю от имени игрока «Манчестер Юнайтед» и предложили ей сотрудничество.

После 21 тура нынешнего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в таблице. В активе команды 32 очка.

В январе 2025 года Блю переспала с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом установила мировой рекорд. Тогда каждому из них порнозвезда уделяла не более 41 секунды.