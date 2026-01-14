Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:29, 14 января 2026Силовые структуры

Соратники губернатора Запорожской области попали под уголовные статьи

Трое соратников губернатора Запорожья Балицкого стали фигурантами уголовных дел
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В декабре 2025 года в Запорожской области были задержаны три высокопоставленных соратника губернатора Евгения Балицкого. Информация об этом опубликована газетой «Ведомости».

По данным издания, вице-губернатор Александр Зинченко и пиарщик Олег Шостак обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Исполняющий обязанности министра АПК и продовольственной политики Андрей Сигута задержан по подозрению во взятке. Задержания произошли 6 и 19 декабря.

Ранее в Ивановской области правоохранители задержали бывшего вице-губернатора региона Евгения Нестерова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об открытии ВС России нового участка фронта

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Орбан раскритиковал принятый ЕК план по распределению кредита для Украины

    Самого старого человека Саудовской Аравии не стало в 142 года

    Звезда «Ландышей» описала покупку квартиры фразой «голодный путь страдания»

    В России назвали причину удара по почтовому терминалу в Харьковской области

    Соратники губернатора Запорожской области попали под уголовные статьи

    Назван главный миф о вреде сахара

    Создатель «Дома-2» раскрыл феномен Бузовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok