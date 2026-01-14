Соратники губернатора Запорожской области попали под уголовные статьи

Трое соратников губернатора Запорожья Балицкого стали фигурантами уголовных дел

В декабре 2025 года в Запорожской области были задержаны три высокопоставленных соратника губернатора Евгения Балицкого. Информация об этом опубликована газетой «Ведомости».

По данным издания, вице-губернатор Александр Зинченко и пиарщик Олег Шостак обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Исполняющий обязанности министра АПК и продовольственной политики Андрей Сигута задержан по подозрению во взятке. Задержания произошли 6 и 19 декабря.

