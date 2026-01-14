Реклама

19:26, 14 января 2026

Создатель «Дома-2» раскрыл феномен Бузовой

Создатель «Дома-2» Комиссаров: Бузова популярна, потому что она трогательная
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Создатель реалити-шоу «Дом-2», продюсер Валерий Комиссаров объяснил популярность певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая в 2000-е годы была участницей телепроекта. Феномен поп-исполнительницы он раскрыл в интервью, которое доступно во «ВКонтакте».

Комиссаров назвал Бузову изумительным персонажем и описал ее фразой «девушка, которая хочет любить, а некого». «Она удивительная, трогательная девушка, которая имеет очень интересную манеру общения», — заявил продюсер, говоря о причинах, по которым певица так интересна россиянам.

Кроме того, создатель «Дома-2» выразил мнение, что бывшая участница реалити-шоу выступает своего рода «русской мечтой» для россиян, потому что олицетворяет собой тот факт, что любая девушка может стать успешной, несмотря ни на что.

Ранее Бузова предложила россиянам поныть, чтобы почувствовать себя лучше. Ведущая также отметила, что не стесняется жаловаться на свой тяжелый график.

