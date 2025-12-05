Реклама

17:16, 5 декабря 2025Интернет и СМИ

Бузова предложила россиянам поныть

Телеведущая Бузова предложила россиянам поныть, чтобы почувствовать себя лучше
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова предложила россиянам поныть, чтобы почувствовать себя лучше. Такую необычную рекомендацию она дала в разговоре с Пятым каналом.

«У меня есть совет и лайфхак для всех тех, кому тяжело. Не переживайте, тяжело всем. И все-таки, когда ты немножко пожалуешься, становится легче. (...) Если хочется жаловаться — жалуйтесь, если хочется ныть, можно чуть-чуть поныть», — сказала Бузова.

Телеведущая призналась, что раньше стеснялась жаловаться на загруженный график, но теперь не боится говорить об этом открыто.

Ранее Бузова рассказала о хронической усталости. По словам телеведущей, она еле встает по утрам.

Перед этим стало известно, что аккаунт Бузовой в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) взломали. На ее странице мошенники опубликовали посты, в которых утверждалось, что артистка бесплодна и что она усыновила ребенка. Эта ложь довела Бузову до слез.

