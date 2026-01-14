Стали известны дата и место прощания с Игорем Золотовицким

Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится 17 января. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова.
В учреждении культуры рассказали, что отпевание пройдет в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
«Прощание с Игорем Яковлевичем состоится в субботу, 17 января. В 10 часов начнется гражданская панихида, которая пройдет на Основной сцене МХТ», — говорится в пресс-релизе.
Также известно, что в тот же день артиста и педагога похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее стало известно, что актер страдал от рака желудка. Сообщается, что Золотовицкого трижды госпитализировали в конце 2025 года.