16:22, 14 января 2026Культура

Стали известны дата и место прощания с Игорем Золотовицким

Прощание с ректором Школы-студии МХАТ Золотовицким пройдет 17 января в МХТ
Андрей Шеньшаков

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится 17 января. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова.

В учреждении культуры рассказали, что отпевание пройдет в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

«Прощание с Игорем Яковлевичем состоится в субботу, 17 января. В 10 часов начнется гражданская панихида, которая пройдет на Основной сцене МХТ», — говорится в пресс-релизе.

Также известно, что в тот же день артиста и педагога похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее стало известно, что актер страдал от рака желудка. Сообщается, что Золотовицкого трижды госпитализировали в конце 2025 года.

