Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:37, 14 января 2026Россия

Стало известно о состоянии помогавшего российским военным в зоне СВО ослика Жорика

РИА Новости: Ослик, помогавший военным РФ в зоне СВО, чувствует себя прекрасно
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Ослик Жорик, который помогал российским военным в зоне специальной военной операции (СВО): перевозил боеприпасы и участвовал в хозяйственных работах, полностью адаптировался в Московском зоопарке и чувствует себя прекрасно. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на генеральный директора зоопарка Светлану Акулову.

До Москвы после СВО Жорик проходил адаптацию в зоосаде вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Сейчас он уже завершил карантин и живет на постоянной экспозиции в Детском зоопарке рядом с камерунскими козами.

Жорик изучает новое место, знакомится с соседями, что по словам зоологов, говорит о его хорошем психологическом состоянии.

«Посетители уже могут приходить и знакомиться с этим добродушным осликом», — добавила Акулова.

Ослик Жорик долгое время жил с бойцами 1430-го гвардейского полка, и был не только настоящим помощником, но и другом.

Осенью стало известно о другом ослике, который сорвался с обрыва в Северной Осетии и сломал ногу. Люди спасли его, наложили гипс и он быстро пошел на поправку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Ее подозревают в подкупе голосов. Какое наказание грозит экс-премьеру Украины?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Российский боец рассказал о низкой подготовке в ВСУ

    Оценены угрозы для России из-за таяния ледника Судного дня

    Стало известно о состоянии помогавшего российским военным в зоне СВО ослика Жорика

    Мошенники стали чаще атаковать две категории россиян

    Иностранец описал российский город фразой «царский и величественный»

    Российские военные создали боевые «Снежинки» из трофейных дронов

    Маск предсказал мировой отказ от пенсий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok