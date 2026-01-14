Стало известно о состоянии помогавшего российским военным в зоне СВО ослика Жорика

РИА Новости: Ослик, помогавший военным РФ в зоне СВО, чувствует себя прекрасно

Ослик Жорик, который помогал российским военным в зоне специальной военной операции (СВО): перевозил боеприпасы и участвовал в хозяйственных работах, полностью адаптировался в Московском зоопарке и чувствует себя прекрасно. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на генеральный директора зоопарка Светлану Акулову.

До Москвы после СВО Жорик проходил адаптацию в зоосаде вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Сейчас он уже завершил карантин и живет на постоянной экспозиции в Детском зоопарке рядом с камерунскими козами.

Жорик изучает новое место, знакомится с соседями, что по словам зоологов, говорит о его хорошем психологическом состоянии.

«Посетители уже могут приходить и знакомиться с этим добродушным осликом», — добавила Акулова.

Ослик Жорик долгое время жил с бойцами 1430-го гвардейского полка, и был не только настоящим помощником, но и другом.

Осенью стало известно о другом ослике, который сорвался с обрыва в Северной Осетии и сломал ногу. Люди спасли его, наложили гипс и он быстро пошел на поправку.