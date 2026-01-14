Реклама

18:17, 14 января 2026

Стало известно о судьбе протеже генерала Ахмедова на фоне слухов о его отставке

«Два майора»: Протеже генерала Ахмедова снят с должности командира дивизии
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Сухраб Ахмедов

Сухраб Ахмедов. Фото: Минэкономразвития РД / VKontakte

Стало известно о судьбе протеже заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России по береговым и сухопутным операциям генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора» со ссылкой на источник из зоны проведения специальной военной операции.

По его данным, речь идет о снятии с должности командира 55-й дивизии морской пехоты, чье имя не называется. Канал утверждает, что командир Ахмедов оказывал покровительство командиру дивизии за личную лояльность.

Сообщение было опубликовано на фоне слухов об отставке Ахмедова. Военные блогеры предположили, что причиной этого решения могли стать атаки механизированными колоннами в районе Доброполья в Донецкой народной республике, которые давали минимальный результат при тяжелых потерях в людях и технике.

Тем временем блогер Юрий Подоляка предположил, что даже в случае, если отставка Ахмедова подтвердится, карьера генерала продолжится. По его словам, Ахмедова «куда-то толкает очень мохнатая рука». Подоляка выразил уверенность в том, что офицера не только не отправят в отставку, но и повысят.

