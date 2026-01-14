Стало известно о теневой войне между возможными преемниками Трампа

Политолог Дубравский: Вэнс и Рубио могут вести теневую войну за статус преемника

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио могут вести «теневую войну» за статус преемника Дональда Трампа. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Сейчас между Рубио и Вэнсом идет "теневая битва" за статус преемника Трампа. И президент скоро выберет, кого из них поддержать», — указал эксперт.

Дубравский обратил внимание, что атака США на Венесуэлу и успешный захват президента страны Николаса Мадуро означает усиление позиций Рубио. По его словам, пока Вэнс больше сосредоточен на внутренней повестке, роль госсекретаря в принятии внешнеполитических решений выросла.

«Он сделал рискованную ставку, убедив Трампа в необходимости свергнуть Мадуро, и эта стратегия доказала эффективность», — резюмировал собеседник.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщал, что Рубио в частных беседах называл Вэнса главным претендентом на выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.