Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 14 января 2026МирЭксклюзив

Стало известно о теневой войне между возможными преемниками Трампа

Политолог Дубравский: Вэнс и Рубио могут вести теневую войну за статус преемника
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио могут вести «теневую войну» за статус преемника Дональда Трампа. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Сейчас между Рубио и Вэнсом идет "теневая битва" за статус преемника Трампа. И президент скоро выберет, кого из них поддержать», — указал эксперт.

Дубравский обратил внимание, что атака США на Венесуэлу и успешный захват президента страны Николаса Мадуро означает усиление позиций Рубио. По его словам, пока Вэнс больше сосредоточен на внутренней повестке, роль госсекретаря в принятии внешнеполитических решений выросла.

«Он сделал рискованную ставку, убедив Трампа в необходимости свергнуть Мадуро, и эта стратегия доказала эффективность», — резюмировал собеседник.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщал, что Рубио в частных беседах называл Вэнса главным претендентом на выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко. Ее подозревают в подкупе голосов. Какое наказание грозит экс-премьеру Украины?

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Россиянам захотели запретить вывозить свои генетические данные за рубеж

    В США признали преимущество России перед Западом в одном вопросе

    В заднем проходе мужчины нашли батат длиной 17 сантиметров

    Названы убивающие влечение поступки в спальне

    Стало известно о теневой войне между возможными преемниками Трампа

    В России нашли способ побороть рост цен на бензин

    Раскрыто природное средство защиты от остеопороза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok