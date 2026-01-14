Реклама

08:00, 14 января 2026

Стало известно о желании Трампа избавиться от влияния России в одной стране

Политолог Дубравский: Трамп хочет избавиться от влияния России на Кубе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет избавиться от влияния России — а также Китая и Ирана — на Кубе, избавившись от статуса этой страны как оставшегося «социалистического проекта». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Куба — это цель «номер один» на новый год. Дональд Трамп хочет закрыть этот вопрос как можно быстрее

Павел Дубравскийамериканист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Дубравский подчеркнул, что главная причина заключается в географии острова и ее значении для безопасности США. При этом он добавил, что влияние России на остров и так с каждым годом снижается из-за возрастающей роли Китая.

«На острове реализуется множество проектов с участием компаний из Китая. Например, если вы поедете в Варадеро, один из популярных курортов страны, то увидите нефтяные вышки и заводы с китайской символикой. Китайский капитал заметен везде — в энергетике, транспорте, промышленности и сельском хозяйстве», — резюмировал американист.

Ранее Трамп заявил о перекрытии денежных и нефтяных потоков из Венесуэлы на Кубу. По словам хозяина Белого дома, Куба много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы в обмен на услуги безопасности двум последним венесуэльским лидерам. Теперь, дал понять он, это прекратится.

