НАБУ предъявило обвинения Тимошенко

НАБУ предъявило обвинения главе фракции «Батькивщина» Тимошенко

Главе фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко предъявили обвинения от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники.

«Другие детали пока неизвестны. УП пыталась связаться с пресс-секретарем Тимошенко, и одним из нардепов, однако они не отвечают. В Национальном антикоррупционном бюро также отказали от комментариев», — отмечается в материале. Известно, что сама глава фракции отвергает все подозрения.

Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах. После этого начались обыски в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер страны Тимошенко.

По данным издания «Страна.ua», обыски у Тимошенко могут быть связаны с голосованием за отставку бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василя Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).