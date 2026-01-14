Трамп поставил свою нравственность выше Конституции США

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководствуется Конституцией Соединенных Штатов, однако остановить его может только собственная нравственность. Об этом американский лидер рассказал в беседе с телеканалом CBS News.
«(Полномочия) ограничены моей нравственностью, и я очень нравственный человек, так что они ограничены», — сказал Трамп.
Президент США подчеркнул, что уважает Конституцию, но свою нравственность ставит выше.
Ранее Дональд Трамп призвал участников беспорядков в Иране захватывать органы власти. Политик подчеркнул, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока расправы над протестующих не прекратятся, добавив, что «помощь уже в пути».