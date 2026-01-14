Трамп поставил свою нравственность выше Конституции США

Трамп заявил, что остановить его может только собственная нравственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководствуется Конституцией Соединенных Штатов, однако остановить его может только собственная нравственность. Об этом американский лидер рассказал в беседе с телеканалом CBS News.

«(Полномочия) ограничены моей нравственностью, и я очень нравственный человек, так что они ограничены», — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что уважает Конституцию, но свою нравственность ставит выше.

Ранее Дональд Трамп призвал участников беспорядков в Иране захватывать органы власти. Политик подчеркнул, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока расправы над протестующих не прекратятся, добавив, что «помощь уже в пути».