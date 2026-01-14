В США задержали виновного в утечке информации о Венесуэле

Трамп рассказал о задержании виновного в утечке информации о Венесуэле

В США задержали человека, виновного за раскрытие информации американской стороны, касающейся Венесуэлы. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Был выявлен тот, через кого шла утечка [данных]. И он сейчас в тюрьме. Это тот, кто слил информацию о Венесуэле», — указал лидер США, не приводя его имени. Он назвал этого человека очень плохим.

Трамп допустил возможность задержания других лиц, причастных к утечкам информации. Какие именно сведения были раскрыты, президент США озвучивать не стал.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.