Турист отправился к замерзшему водопаду в Европе, упал и не выжил

Bild: Турист из Дании замерз у водопада Гаштайнер-Ахе в Австрии и не выжил

Турист из Дании отправился к водопаду в Европе и не выжил, замерзнув при минус 14 градусах. Об этом сообщило издание Bild.

Инцидент произошел в ночь на 11 января в Австрии у реки Гаштайнер-Ахе, которая знаменита резкими обрывами и каскадами. 57-летний путешественник из Дании накануне трагедии попрощался с друзьями, но не вернулся домой после прогулки.

Знакомые мужчины обратились к спасателям, которые осмотрели устье реки и обнаружили на верхнем каскаде водопада бездыханного датчанина, он не выжил. Расследование установило, что иностранец упал и получил серьезные травмы, из-за чего не смог выбраться из снега.

