IFQ: В ЕС признали необходимость диалога с Россией ради мира на Украине

Европейский союз (ЕС) осознал, что конфликт на Украине не может закончиться, если продолжать «поддерживать Киев до победного конца». Об этом говорится в статье итальянской газеты IL Fatto Quotidiano (IFQ).

Автор материала напомнил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции в начале года призвала Европу вернуться к диалогу с Россией. По данным издания, с тех пор от Европейской комиссии приходит первое подтверждение на пути к дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее премьер-министр Италии заявила, что ЕС должен говорить с Россией по вопросам Украины. Она также усомнилась в необходимости отправки западных военных на Украину. Она дала понять, что Италии пришлось бы отправить слишком много своих солдат для сдерживания России.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема поддержал призыв Мелони. Политик добавил, что Россия остается открытой для диалога.