Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:26, 14 января 2026Мир

В ЕС признали неизбежность диалога с Россией по Украине

IFQ: В ЕС признали необходимость диалога с Россией ради мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Европейский союз (ЕС) осознал, что конфликт на Украине не может закончиться, если продолжать «поддерживать Киев до победного конца». Об этом говорится в статье итальянской газеты IL Fatto Quotidiano (IFQ).

Автор материала напомнил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции в начале года призвала Европу вернуться к диалогу с Россией. По данным издания, с тех пор от Европейской комиссии приходит первое подтверждение на пути к дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее премьер-министр Италии заявила, что ЕС должен говорить с Россией по вопросам Украины. Она также усомнилась в необходимости отправки западных военных на Украину. Она дала понять, что Италии пришлось бы отправить слишком много своих солдат для сдерживания России.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема поддержал призыв Мелони. Политик добавил, что Россия остается открытой для диалога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обломки украинского БПЛА влетели в жилую многоэтажку в российском городе

    В России изменили связанный с военкоматом закон. Что будет, если много лет не сообщать о переезде

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Тревел-блогерша описала русский магазин в США фразой «все из лихих 1990-х»

    В ЕС признали неизбежность диалога с Россией по Украине

    Удары «Гераней» по энергообъектам в украинском городе попали на видео

    Франция создала Украине серьезные проблемы

    Молодоженов не стало на следующий день после свадьбы из-за взрыва

    Сексолог оценила вероятность наступления одновременного оргазма у мужчины и женщины

    На Украине заявили об обысках у главы фракции «Слуга народа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok