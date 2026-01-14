Реклама

Экономика
17:45, 14 января 2026Экономика

В Европе раскрыли судьбу замороженных российских активов

ЕК: Активы России в Европе останутся замороженными до выплаты репараций
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российские активы, хранящиеся в финансовых организациях европейских стран, останутся замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит Украине все репарации. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, его слова приводит ТАСС.

При этом же условии, отметил он, Украина сможет вернуть Евросоюзу (ЕС) предоставленный республике кредит в размере 90 миллиардов евро.

В крайнем случае, не исключил еврокомиссар, для этой цели будут использованы замороженные российские активы. Идет ли речь о полном погашении многомиллиардного займа или же о частичном, Домбровскис раскрывать не стал. «Они [заблокированные в ЕС российские активы] останутся замороженными и могут быть использованы в счет уплаты этого кредита в будущем», — констатировал он.

Ранее Домбровских разъяснил, что власти ЕС предоставят Украине рекордный кредит по той же схеме, что и во время коронавирусной пандемии. Тогда, напомнил еврокомиссар, страны региона сделали совместный заем ради преодоления негативных последствий локдауна. На сей раз, заверила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подавляющая часть кредитных средств пойдет на закупку оружия и военной техники для Украины.

