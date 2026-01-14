Реклама

16:56, 14 января 2026

В Европе смирились с потерей 90 миллиардов евро

ЕК: Украина вернет 90 млрд евро только в случае выплаты всех репараций Россией
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина должна будет вернуть предоставленные в рамках кредита 90 миллиардов евро только в том случае, если Россия выплатит все репарации за якобы причиненный ущерб. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, его слова приводит ТАСС.

Вышеуказанная сумма будет выделена Киеву из бюджета европейских стран. Все члены блока должны привлечь эти деньги «в виде совместного займа», пояснил Домбровскис. Это будет сделано по той же схеме, что и во время коронавирусной пандемии.

Тогда, разъяснил еврокомиссар, страны ЕС схожим образом привлекли кредитные средства для преодоления последствий локдауна. Однако на сей раз выделенные деньги вряд ли вернутся в бюджет региона. «Украина должна будет выплатить этот кредит только в том случае, если Россия выплатит все репарации за военный ущерб», — резюмировал Домбровскис.

В России неоднократно заявляли, что Москва не должна Киеву никаких репараций. Глава МИД Украины Андрей Сибига между тем оценивал якобы нанесенный ущерб примерно в 600 миллиардов долларов. Таким образом, своим заявлением Домбровскис фактически констатировал признание властей ЕС потери бюджетных 90 миллиардов евро.

