В Госдуме объяснили желание молодежи жить в стиле «ни-ни»

В Госдуме объяснили тягу зумеров к безделью. Комментарии заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александра Толмачева публикует Life.ru.

Речь идет о стиле жизни «ни-ни», которая предполагает отказ от учебы и работы. По мнению Толмачева, ситуация частично свидетельствует о материальном благополучии семей, однако она же отражает тревожные процессы инфантилизации общества и атомизации поколения.

Эксперт отмечает, что массовое желание молодежи следовать упомянутому тренду может привести к долгосрочным экономическим последствиям.

«Молодость — это время активности, построения своего собственного мира, семьи, развития в профессии. Сейчас, когда экономику двигают люди более старших поколений, чем зумеры, эффект "выключения" молодежи из рабочей сферы незаметен, но постепенно механизмы начнут замедляться, и не исключен кризис», — считает собеседник портала.

