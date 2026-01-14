Реклама

16:26, 14 января 2026

В Госдуме предупредили о наказании за оплату расчистки двора от снега

Депутат Пахомов: Передача денег УК за расчистку снега может считаться подкупом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Непосредственная передача денег представителю управляющей компании (УК) за дополнительную расчистку двора от снега не является взяткой, но может расцениваться как коммерческий подкуп. Об этом россиян предупредил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, передает «Газета.Ru».

По словам эксперта, УК обязана убирать снег и наледь с периодичностью, установленной в договоре управления. Если жильцы недовольны работой и хотят заказать дополнительную очистку, для этого можно официально обратиться в УК — тогда проблем не будет.

«Исходя из решения Президиума Верховного суда РФ оплата дополнительных услуг по очистке территории не попадает под понятие "взятка". Но если гражданин, минуя кассу УК, напрямую должностному лицу вручит деньги, исключать состав коммерческого подкупа нельзя», — заключил Пахомов.

Ранее в Мытищах жители завалили двери УК снегом в знак протеста. Недовольные пожаловались, что коммунальщики не чистят дворы от осадков.

