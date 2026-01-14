Реклама

08:49, 14 января 2026

В Иране захотели создать закрытую внутреннюю интернет-сеть

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Morteza Nikoubazl / Nurphoto / Getty Images

В Иране захотели создать закрытую внутреннюю интернет-сеть, в которой будет доступен ограниченный набор местных сайтов. Об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на эксперта по цифровым технологиями Амира Рашиди.

Ранее гостелерадиокомпания IRIB опубликовала список сайтов, которые будут доступны в Иране. Так, среди них отечественные поисковые системы, навигационные сервисы, приложения для обмена сообщениями.

«Все эти сайты являются частью усилий Ирана по созданию национального интернета. Это своего рода "упрощенная" версия сети, значительно более ограниченная, чем даже китайская, управляемая правительством», — указано в статье.

Ранее сообщалось, что Иран начал подготовку к отключению от глобального Интернета. Первым шагом стало создание «белого списка» доступных сайтов.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к протестующим в Иране. Политик написал, что помощь уже в пути. Помимо этого, глава Белого дома призвал недовольных властью иранцев захватывать государственные учреждения.

