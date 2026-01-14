Реклама

01:01, 14 января 2026Бывший СССР

В Раде призвали ввести режим ЧП из-за проблем в Киеве

Нардеп Кучеренко: Власти Украины должны ввести режим ЧП из-за проблем в Киеве
Александра Синицына
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Украины должны ввести режим чрезвычайного положения (ЧП), они имеют на это все основания из-за проблем с энергоснабжением Киева. С таким призывом выступил депутат Верховной Рады страны, первый замглавы комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

«Это, безусловно, чрезвычайное положение, которое давно нужно было объявлять и вводить очень серьезный, жесткий механизм управления и распределения ресурса, которого не хватает. Должны действовать совсем другие механизмы, четкие, жесткие команды, никакой самодеятельности не может быть — Рада голосует или не голосует», — выразил мнение нардеп.

Кучеренко добавил, что действующая модель управления в чрезвычайных условиях неэффективна. Он уже говорил о необходимости ввести режим ЧП Денису Шмыгалю, которого планировалось назначить министром энергетики.

«Согласно закону, у нас все есть основания объявить чрезвычайное положение в энергетике, а уже и не только в энергетике, потому что там и вода, и жизнедеятельность, и так далее, то, возможно, это в целом чрезвычайное положение», — заключил украинский депутат.

Ранее депутат Верховной Рады Богдан Кицак допустил, что жителей Киева в скором времени начнут эвакуировать из-за перебоев с электроичеством и теплоснабжением в украинской столице. Из-за распространенных отключений возникает угроза взрыва сетей целых жилых кварталов.

