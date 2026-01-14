В роддоме Новокузнецка после массовой гибели младенцев предприняли одно действие

В роддоме Новокузнецка после массовой гибели младенцев заменили персонал

В роддоме ГКБ №1 в Новокузнецке после массовой гибели младенцев заменили персонал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника медицинского учреждения.

«Здесь заменили персонал в связи с происходящим», — сказал собеседник агентства. Какие-либо другие подробности он не огласил.

В период новогодних праздников в стационаре не удалось спасти жизни по меньшей мере девяти новорожденных. Учреждение прекратило работу, в Кузбасс Минздравом России были направлены специалисты для проведения проверки.

Россиянки неоднократно жаловались на роддом до этого. В частности, местная жительница сообщила, что в 2021 году во время родов ее дочке сломали ключицу. После этого ей не давали увидеть ребенка на протяжении недели из-за того, что роженица якобы болела коронавирусом.