13:00, 14 января 2026Россия

Россиянки рассказали о своих родах в оскандалившемся роддоме в Новокузнецке

Россиянки рассказали о переломах у младенцев и болезнях в роддоме в Новокузнецке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнёва / РИА Новости

Россиянки рассказали о своих родах, прошедших в ГКБ №1 в Новокузнецке. Женщины жаловались на окровавленные простыни, инфекции и переломы у младенцев, пишет aif.ru.

Одна из местных жительниц рожала там в июле 2025 года. Она сообщила, что тогда ей и ее ребенку занесли инфекцию.

«Так было абсолютно у всех, кто рожал в этот день. Но врачи сказали мамочкам, что все эти инфекции внутриутробные. У всех в один день», — рассказала она, уточнив, что на данный момент с ее ребенком все в порядке.

Другая женщина с именем Айнура сообщила, что в 2021 году во время родов ее дочке сломали ключицу. После этого ей не давали увидеть ребенка на протяжении недели из-за того, что роженица якобы болела коронавирусом.

В период новогодних праздников в стационаре не удалось спасти жизни по меньшей мере девяти новорожденных. Учреждение прекратило работу, в Кузбасс Минздравом России были направлены специалисты для проведения проверки.

