Наука и техника
13:51, 14 января 2026Наука и техника

В России начали применять новый препарат для лечения рака

ФМБА: В России начали применять новое лекарство для лечения рака
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Радиофармацевтическое лекарство «Ракурс, 223Ra», разработанное Федеральным научно-клиническим центром радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде, прошло регистрацию и уже поступило в медицинские учреждения. Об этом заявило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в своем Telegram-канале.

«Препарат прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации», — говорится в публикации.

Сообщается, что препарат используется для лечения определенных видов рака, преимущественно при распространении метастазов в костях. Радиоактивное излучение оказывает влияние на костные метастазы, что приводит к уменьшению болевого синдрома и улучшению состояния людей.

Ранее ученые из университетов Окаяма и Тохоку предложили новый подход к лечению рака поджелудочной железы. В опубликованной работе сообщается, что блокировка сигнального пути коллагена значительно улучшает проникновение противоопухолевых препаратов в ткань опухоли.

