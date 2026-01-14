Реклама

В России объяснили заявления о двух миллионах уклонистов на Украине

ТАСС: Украина обречена, если не отправит в ВСУ два миллиона уклонистов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Украина обречена, если не отправит в Вооруженные силы два миллиона уклонистов и 200 тысяч дезертиров, так объяснил заявления нового министра обороны страны Михаила Федорова источник ТАСС в силовых структурах.

Ранее Федоров заявил, что на Украине в розыске по линии территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) находятся два миллиона мужчин. Он уточнил, что разыскиваемые два миллиона граждан имеют проблемы с военно-учетными документами. Еще 200 тысяч человек числятся как самовольно оставившие части (СОЧ).

Источник ТАСС обратил внимание, что Федоров хочет в первую очередь решить существующие проблемы, чтобы Минобороны могло двигаться вперед. Таким образом, Киев ожидает, что новый министр сможет разрешить накопившиеся сложности, в том числе с мобилизацией.

«В переводе на русский язык это означает, что, пока государство не найдет 300 миллиардов (гривен), не вернет 200 тысяч дезертиров в строй и не отправит в войска еще 2 миллиона уклонистов, — Украина обречена», — заявил собеседник агентства.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабные изменения в процессе мобилизации. По словам президента, Федорову необходимо будет предложить решение накопившихся с ТЦК вопросов.

