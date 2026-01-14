В России ребенок проткнул себе живот карандашом

В Башкирии ребенок проткнул себе живот карандашом. Фотографию, сделанную после случившегося, публикует Telegram-канал Mash Batash.
Описанное каналом событие произошло в городе Янауле. На снимке видно, что карандаш частично вошел в тело ребенка, пройдя сквозь кожные покровы.
Мальчик случайно упал на пенал с письменными принадлежностями. Ему была назначена экстренная операция, которая прошла успешно — внутренние органы повреждены не были.
Ранее в Уфе у ребенка выпал кишечник после поездки на велосипеде. Он проткнул живот рулем. Пострадавшему тоже потребовалась экстренная операция.