Россия
21:12, 14 января 2026Россия

В России ребенок проткнул себе живот карандашом

В Башкирии мальчик проткнул себе живот карандашом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

В Башкирии ребенок проткнул себе живот карандашом. Фотографию, сделанную после случившегося, публикует Telegram-канал Mash Batash.

Описанное каналом событие произошло в городе Янауле. На снимке видно, что карандаш частично вошел в тело ребенка, пройдя сквозь кожные покровы.

Мальчик случайно упал на пенал с письменными принадлежностями. Ему была назначена экстренная операция, которая прошла успешно — внутренние органы повреждены не были.

Ранее в Уфе у ребенка выпал кишечник после поездки на велосипеде. Он проткнул живот рулем. Пострадавшему тоже потребовалась экстренная операция.

