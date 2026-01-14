В России резко упали продажи одного вида машин

«Автостат»: Продажи легких коммерческих автомобилей в России упали на 21,9 %

По итогам прошлого года суммарные объемы продаж новых коммерческих автомобилей (LCV) в России сократились почти на 22 процента в сравнении с показателем за 2024-й. О резком падении реализации этого вида машин сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За отчетный период на внутреннем рынке продали в общей сложности 87,6 тысячи единиц такого рода автомобилей. Достигнутый результат оказался на 21,9 процента в сравнении с показателем, зафиксированным в 2024 году.

Самым востребованным брендом оказался отечественный концерн «ГАЗ». Машины этой марки разошлись тиражом в 41,6 тысячи штук, что составило более 47 процентов от общего объема продаж в этом сегменте. В топ-3 также попали Lada и «УАЗ» с результатами в 15,1 тысячи и 10,9 тысячи единиц соответственно.

С проблемой резкого падения продаж в этом сегменте столкнулись все ключевые бренды. На фоне стремительного снижения спроса руководству «ГАЗа» в 2025 году пришлось временно переводить сотрудников на неполную рабочую неделю. С трудностями столкнулись и бренды, входящие в группу «Соллерс». Совокупные продажи одноименной марки и «УАЗа» за 12 месяцев сократились на 20,6 процента.

В качестве одной из главных причин падения реализации в сегменте LCV эксперты называли снижение спроса на логистические перевозки. На динамику также оказали влияние жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, падение доступности автозаймов и лизинга, а также общее подорожание машин и регулярное повышение утильсбора. Ожидать скорого оживления продаж на внутреннем авторынке в сложившихся реалиях не стоит, сходятся во мнении эксперты. Если это и произойдет, то не раньше весны 2026 года, указал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.