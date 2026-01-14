Реклама

17:58, 14 января 2026

В России у школьницы начала отслаиваться кожа по всему телу после приема одного препарата

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilona Kozhevnikova / Shutterstock / Fotodom  

В России у 16-летней школьницы начала отслаиваться кожа после приема антидепрессантов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Девочка считала, что живет в «дне Сурка» и не видела ценности в жизни. Из-за этого родителям пришлось отвезти ее в частную клинику, где специалисты после анализов назначили ей антидепрессанты, антипсихотики и противоэпилептики.

«Выписались из клиники 30 декабря, в прекрасном настроении и веселым ребенком. На следующий день дочь проснулась с конъюнктивитом, затем губы опухли, рот внутри покрылся язвами (как при стоматите), температура 39, еле заметная сыпь по лицу», — рассказала ее мать Елена.

Состояние подростка начало ухудшаться на глазах. Ей несколько раз вызывали скорую, а затем 1 января экстренно госпитализировали в Морозовскую ДЗМ в Москве. Там врачи заявили, что у школьницы развилась сильнейшая аллергия на препарат «ламотриджин» — одно из тех лекарств, которое ей выписали в частной клинике. У девочки развился редчайший синдром Лайелла, из-за которого кожа по всему телу начала отслаиваться, а на полости рта появились язвы.

На данный момент пострадавшая идет на поправку, а ее родители пытаются бороться с врачами из частной клиники.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге у двухлетнего мальчика после обычной ветрянки выявили воспаление мозга. Мальчика экстренно госпитализировали в инфекционное отделение и взяли анализы.

