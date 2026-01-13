Воспаление мозга выявили у двухлетнего россиянина после ветрянки

Воспаление мозга выявили у двухлетнего мальчика после обычной ветрянки в Екатеринбурге. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По данным российского издания, первые симптомы болезни появились у ребенка 1 января. Спустя два дня на дом родители вызвали врача — он назначил необходимое лечение. Еще через несколько дней мальчика обсыпало и у него поднялась температура.

Когда ребенок начал поправляться, у него возник новый недуг. Мальчик не мог нормально ходить и стоять. Он постоянно терял равновесие и падал, поделилась его мать.

Мальчика экстренно госпитализировали в инфекционное отделение и взяли анализы, по результатам которых поставили диагноз — воспаление мозжечка. Это редкое инфекционное заболевание. Сейчас он остается под присмотром медиков.

Мать допустила, что осложнение могло возникнуть из-за отсутствия своевременного лечения, а также из-за гипоксии, перенесенной ребенком.

