Воспаление мозга выявили у двухлетнего россиянина после ветрянки

Воспаление мозга выявили у двухлетнего мальчика после обычной ветрянки в Екатеринбурге. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».
По данным российского издания, первые симптомы болезни появились у ребенка 1 января. Спустя два дня на дом родители вызвали врача — он назначил необходимое лечение. Еще через несколько дней мальчика обсыпало и у него поднялась температура.
Когда ребенок начал поправляться, у него возник новый недуг. Мальчик не мог нормально ходить и стоять. Он постоянно терял равновесие и падал, поделилась его мать.
Мальчика экстренно госпитализировали в инфекционное отделение и взяли анализы, по результатам которых поставили диагноз — воспаление мозжечка. Это редкое инфекционное заболевание. Сейчас он остается под присмотром медиков.
Мать допустила, что осложнение могло возникнуть из-за отсутствия своевременного лечения, а также из-за гипоксии, перенесенной ребенком.
